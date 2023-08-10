Трупы мужчины и женщины нашли в коммуналке на улице Чехова в Петербурге

Сотрудники правоохранительных органов разбираются в ситуации. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В центре Петербурга в коммунальной квартире нашли тела мужчины и женщины. Изначально в службу 112 8 августа обратился их сосед, который объяснил, что ванная комната в квартире занята уже четыре часа. В коммуналку на улицу Чехова приехали сотрудники правоохранительных органов. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- Дверь в ванной вскрыли, внутри был обнаружен без внешних признаков насильственной смерти труп 39-летней женщины, - рассказал источник.

В соседней комнате специалисты обнаружили тело 55-летнего мужчины, тоже без внешних признаков насильственной смерти. В помещении также нашли зеркало с пластиковой картой и скрученной купюрой, а также остатки порошка.

В полимерном пакете находились вещества растительного происхождения. Кроме этого, в комнате обнаружили пакет с 30 таблетками, электронные весы, мобильный телефон и ноутбук.