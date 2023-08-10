Трехлетний малыш выпал из окна на Народной улице в Петербурге

Ребенка госпитализировали в больницу. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Невском районе Петербурга трехлетний малыш выпал из окна квартиры. Инцидент произошел 9 августа около полудня на Народной улице. Ребенок находился на кухне вместе с мамой. Но когда женщина отвлеклась, мальчик упал с большой высоты. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- Малыша доставили в Детскую больницу №5 имени Филатова с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ушибом грудной клетки и живота, - рассказал источник.

Врачи оценили состояние ребенка как тяжелое. Специалисты борются за его жизнь и оказывают ему всю необходимую помощь. Известно, что семья, где жил малыш, благополучная и не состоит ни на каких учетах. Матери пострадавшего мальчика 39 лет.

Напомним, накануне в коммуналке на улице Чехова нашли трупы мужчины и женщины. В их комнате обнаружили различные наркотики и электронные весы.