Лжеминеры угрожали взорвать Эрмитаж и еще почти 250 объектов в Петербурге

Эрмитаж и еще почти 250 зданий в Петербурге угрожали взорвать лжеминеры. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В последние дни в Петербурге активизировались лжеминеры. Так, 7 августа неизвестные угрожали взорвать крейсер «Аврора» и жилой дом. А накануне, 9 августа, хулиганы «заминировали» почти 250 объектов, среди которых оказался Эрмитаж, торговые центры, суды и здания органов госвласти. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- В период с 11:23 до 18:46 поступили сообщения о «минировании» органов государственной власти, торговых центров, судов и Эрмитажа - всего 247 объектов. Из четырех зданий эвакуировали порядка 2,3 тысячи человек, на остальных объектах эвакуация не проводилась. Обследование на наличие взрывчатых устройств и веществ завершили в 20:35, - уточнил источник.

Кроме того, утром того же дня мужчина направил сообщение с угрозами в адрес сотрудников одного из крупных банков. Для убедительности он прикрепил фотографию с гранатой в руке. Выяснилось, что номер принадлежит одному из клиентов, 56-летнему уроженцу Армении. Гражданство России он получил в 2001 году. Зарегистрирован в одной из петербургских ночлежек. Хулигана разыскивают, а также решают вопрос о возбуждении уголовного дела.