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НовостиПроисшествия10 августа 2023 7:08

Петербуржец два месяца удерживал в квартире бизнес-партнера из-за крупного долга

Мужчина в Петербурге похитил партнера по бизнесу, избивал и вымогал 10 миллионов рублей
Анастасия НУРАДИЛОВА
Полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге мужчина похитил своего партнера по бизнесу, чтобы вымогать у него 10 миллионов рублей. 40-летний пострадавший сам смог позвонить в службу 112 8 августа. Он объяснил, что знакомый с июня удерживает его в квартире на проспекте Маршала Блюхера. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- Дверь квартиры вскрыли при помощи МЧС. Потерпевший рассказал, что ранее у них было совместное предприятие, в которое мужчины вложили свои деньги. С июня бывший партнер держал его запертым в указанной квартире, избивал и требовал вернуть долг 10 миллионов рублей, - рассказал источник.

Перед тем, как закрыть мужчину в квартире, его знакомый привел его к банкомату и заставил снять 145 тысяч рублей и отдать их в счет долга. После освобождения пострадавший пошел в травмпункт. Врачи диагностировали ушиб левой кисти, левого плеча, параорбитальную гематому слева, перелом кисти. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.