«Боится ездить на общественном транспорте»: Петербурженка отсудила 150 тысяч рублей за травмы в ДТП с автобусом

Петербурженка осудила 150 тысяч рублей за полученные в автобусе травмы в ДТП с «КамАЗом». Фото: Олег ЗОЛОТО

Обычная поездка на автобусе обернулась для 54-летней петербурженки серьезными травмами. Все произошло утром 26 января 2022 года. Тогда в транспорт, где она находилась, врезался «КамАЗ». Оказалось, что водитель нарушил правила дорожного движения при развороте на перекрестке. После этого происшествия женщина до сих пор не может восстановиться, а также начала испытывать страх перед поездками в общественном транспорте. Поэтому она обратилась с иском в суд. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.

- В результате ДТП пассажирка автобуса получила различные травмы. Она до настоящего времени испытывает физические и нравственные страдания, а также боится ездить в общественном транспорте, - говорится в материалах дела.

Суд рассмотрел иск к организации, водитель которой нарушил ПДД. В результате женщине выплатили 150 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.