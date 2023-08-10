Мужчина надругался над 16-летней пациенткой больницы в Ленобласти

Полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленобласти 16-летняя пациентка детской больницы стала жертвой насильственных действий сексуального характера. Полицейским стало об этом известно, когда она рассказала обо всем специалисту во время доверительной беседы 8 августа. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- 2 августа к ней в больницу во Всеволожском районе пришел 26-летний знакомый, уроженец Северного Кавказа. Вместе с ним она ушла с территории медучреждения. Парень «курил гашиш». Он привел подругу на пустырь и надругался над ней, - рассказал источник.

Подозреваемого задержали сразу, как только обо всем стало известно. Его поймали на улице Боярова в Тосно. Оказалось, что он работает официантом в поселке Ульяновка. Сейчас сотрудники правоохранительных органов решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

О девочке известно, что она является воспитанницей тосненского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних.