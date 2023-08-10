Пожилой охранник-рецидивист развращал 12-летнего мальчика в Ленобласти

54-летнего мужчину задержали по делу о совращении ребенка. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В полицию Всеволожского района Ленобласти 9 августа обратилась женщина, которая рассказала, что ее 12-летнего сына совращал охранник. Пожилой мужчина якобы пытался поцеловать ребенка и тянул за руки, чтобы затащить в вагон-бытовку. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- Правоохранители задержали 54-летнего сотрудника охранной фирмы. Он остановил ехавшего на квадроцикле несовершеннолетнего и пытался совершить в отношении него действия сексуального характера, - рассказал источник.

Помимо прочего, охранник обнимал мальчика. Испуганный ребенок вырвался из рук мужчины и быстро уехал домой. Сотрудники правоохранительных органов решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Об охраннике известно, что в советские годы он был дважды судим по статье «мужеложство» и трижды за эти же преступления, но по статье о насильственных действия. В 2007 году получил 12 лет колонии.