ЕР: Акция «Собери ребенка в школу» помогает готовить 200 тысяч детей к 1 сентября

Акция «Собери ребенка в школу» помогает готовить 200 тысяч детей к 1 сентября. Фото: пресс-служба ЕР.

Как сообщает сайт партии «Единая Россия», рюкзаки со всем необходимым к 1 сентября вручают в региональных отделениях партии, штабах общественной поддержки и общественных приемных. Помощь получают дети из малообеспеченных и многодетных семей, дети участников СВО, дети-инвалиды и жители недавно присоединившихся к России регионов. Там, где отделений партии еще нет (например, в новых регионах), школьные рюкзаки, спортформу и канцтовары детям раздают через места выдачи гуманитарной помощи, в исполкомах, а также в открытых совместно с фондом «Ридовка помогает» специальных пунктах.

- В июле Петербург вновь дал старт традиционной партийной акции «Собери ребенка в школу». Каждый родитель знает, что канцелярия, рюкзаки - это постоянная статья расходов в школьный период. Но некоторым семьям даже купить дополнительный набор красок для уроков изобразительного искусства очень трудно. Именно для таких петербуржцев, кто оказался в трудной жизненной ситуации, для многодетных семей, для семей, где воспитывают детей с особыми потребностями, и проводится эта акция. Депутаты всех уровней и неравнодушные жители уже начали приносить школьные канцелярские принадлежности на площадку общественной приемной партии. Первые наборы на этой неделе были вручены детям с нарушениями слуха, - говорит руководитель региональной общественной приемной «Единой России», депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Елена Киселева. - Каждая тетрадь может быть важным дополнением для тех, кто не может ее приобрести самостоятельно. В прошлом году мы собрали больше 10 тысяч единиц канцелярских принадлежностей и помогли подготовить к школе около 500 семей. Уверена, в этом году вместе у нас получится собрать не меньше.

Фото: пресс-служба ЕР.

«Единая Россия» организовала более 4 тысяч пунктов приёма школьных принадлежностей, спортивной формы и канцтоваров по всей стране, чтобы принять участие в акции.Руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин отметил, что в рамках акции помощь получили уже более 55 тысяч детей. В новых регионах рюкзаки ко Дню знаний от «Единой России» получили уже 14 тысяч детей. Также партия передаёт в школы наборы учебников и книг для библиотек.Всего же партия готова обеспечить необходимым для учебы инвентарем примерно 200 тысяч ребят. Кроме того, в штабах партии можно оставить заявку на получение адресной поддержки.

Наборы, которые вручают детям, не идентичны от региона к региону. По словам Александра Сидякина, потребности каждого населенного пункта прорабатывают отдельно, изучая количество нуждающихся школьников в той или иной области и их потребности, запросы школ на учебники, оргтехнику, спортивный инвентарь и наборы для творчества.

Кроме помощи с инвентарем, «Единая Россия» участвует в восстановлении зданий школ в новых регионах. В некоторых населенных пунктах они находятся просто в плачевном состоянии, и волонтеры партии помогают привести их в порядок к 1 сентября. А если уже нужен капремонт, жители могут попросить включить школу в региональные блоки народной программы «Единой России».

- Сбор инициатив идет во всех населенных пунктах. Какие-то работы уже проводятся, например, ряд школ ремонтируют в Херсонской области, в Донецкой и Луганской народных республиках при поддержке регионов-шефов. Многие школы уже готовы принимать детей, – заключает Александр Сидякин.

Подготовила: Татьяна ПЕСИНА