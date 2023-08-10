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НовостиОбщество10 августа 2023 8:58

Василеостровский район лидирует по стоимости квартир в новостройках бизнес-класса

Средняя цена за квадратный метр там достигла 419 тысяч рублей
Анастасия НУРАДИЛОВА
Средняя цена за квадратный метр на Васильевском острове достигла 419 тысяч рублей.

Средняя цена за квадратный метр на Васильевском острове достигла 419 тысяч рублей.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Специалисты консалтинговой компании NF Group выяснили, что самое дорогое жилье в новостройках бизнес-класса продают в Василеостровском районе. Средняя цена за квадратный метр там достигла 419 тысяч рублей в первом полугодии 2023 года. Это на 13 процентов больше, чем в прошлом году.

- Прежний лидер – Центральный район – сместился на одну позицию, что обусловлено увеличением числа лотов в экспозиции и, как следствие, трансформацией структуры предложения в сторону более доступных по стоимости квартир, - сообщили в пресс-службе NF Group.

Третий район в рейтинге – Приморский. Там за год цена за квадратный метр увеличилась на восемь процентов. Это произошло из-за повышения стадии строительной готовности на «Черной речке».

Напомним, в июле в Петербурге резко вырос спрос на квартиры в новостройках. Кроме этого, жители города стали чаще брать ипотеку на покупку жилья.