Василеостровский район лидирует по стоимости квартир в новостройках бизнес-класса

Средняя цена за квадратный метр на Васильевском острове достигла 419 тысяч рублей. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Специалисты консалтинговой компании NF Group выяснили, что самое дорогое жилье в новостройках бизнес-класса продают в Василеостровском районе. Средняя цена за квадратный метр там достигла 419 тысяч рублей в первом полугодии 2023 года. Это на 13 процентов больше, чем в прошлом году.

- Прежний лидер – Центральный район – сместился на одну позицию, что обусловлено увеличением числа лотов в экспозиции и, как следствие, трансформацией структуры предложения в сторону более доступных по стоимости квартир, - сообщили в пресс-службе NF Group.

Третий район в рейтинге – Приморский. Там за год цена за квадратный метр увеличилась на восемь процентов. Это произошло из-за повышения стадии строительной готовности на «Черной речке».

Напомним, в июле в Петербурге резко вырос спрос на квартиры в новостройках. Кроме этого, жители города стали чаще брать ипотеку на покупку жилья.