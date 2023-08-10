Осужденного за убийство в Петербурге вернули в колонию за пьянство на работе

Осужденного за убийство петербуржца вернули в колонию строгого режима за пьянство на принудительных работах. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Петербуржца в декабре 2017 года приговорили к девяти годам колонии строгого режима за убийство. Однако пять лет спустя, в сентябре 2022 года, ему заменили наказание на принудительные работы с удержанием 10% от зарплаты в доход государства. Трудиться он должен был три года восемь месяцев и 22 дня. Но, по всей видимости, он не ценил, что ему дали более мягкое наказание, и в один из дней пришел на работу пьяным. Поэтому его вновь вернули в колонию. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.

- Осужденный нарушил порядок отбывания наказания. Поэтому работник ведомства пришел к выводу о злостном уклонении от отбывания наказания в виде принудительных работ и дал заключение о целесообразности замены наказания, - указали в пресс-службе.

По решению суда, мужчина проведет почти два года и 11 месяцев в исправительной колонии строгого режима.