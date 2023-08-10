Женщина отравилась хлором в своей квартире на севере Петербурга

Петербурженку отвезли в больницу с отравлением. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Петербурге 35-летняя женщина попала в больницу с дыхательной недостаточностью. Оказалось, что она отравилась парами хлора в своей квартире на Выборгском шоссе. Инцидент произошел около семи часов утра 10 августа. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- Женщину доставили в НИИ скорой помощи из квартиры на Выборгском шоссе. Ее госпитализировали с отравлением парами хлора, в состоянии средней степени тяжести. У пациентки – острая дыхательная недостаточность первой степени, - рассказал источник.

Сама пострадавшая объяснила, что умудрилась надышаться хлором, когда 9 августа около 23 часов чистила сантехнику.

Напомним, что на Народной улице в Петербурге трехлетний малыш выпал из окна. Мама с ребенком находились на кухне. Женщина отвлеклась и сын оказался на земле. С травмами в тяжелом состоянии мальчика отвезли в больницу.