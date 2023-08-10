Более 14 млрд рублей выделит Смольный на ремонт дорог в Шушарах

На строительство и ремонт дорог в Шушарах направят более 14 млрд рублей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В бюджете Петербурга на ближайшие годы заложат более 14 млрд рублей на строительство и ремонт дорог в Шушарах. Так, на 2023-2025 годы выделено более 264 млн рублей на обустройство съезда с Московского шоссе на Школьную улицу. Также в этот период подготовят градостроительную документацию на строительство Шушарской дороги от Петербургского шоссе до Новгородского проспекта. Об этом в своем Telegram-канале рассказала депутат ЗакСа Марина Шишкина. Она указала, что такие данные предоставил председатель комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга Александр Федотов.

По информации Федотова, в бюджете на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов более 7,7 млрд рублей предусмотрели на строительство Шушарской дороги от Новгородского до Витебского проспекта и Новгородского проспекта от Вилеровского переулка до Пушкинской улицы. Также еще свыше 6 млрд рублей направят на реконструкцию Новгородского проспекта на участке от Пушкинской улицы до Шушарской дороги.

- О том, как все плохо с дорогами в Шушарах, всему городу стало окончательно понятно во время саммита «Россия - Африка», когда жителям этого микрорайона предложили без нужды не выезжать из дома. Ситуация, при которой окраины города застроили большими кварталами без всякой социальной инфраструктуры, конечно, сложилась не сегодня, но решать ее нужно как можно скорее, - отметила Марина Шишкина.