Летевший из Турции в Москву самолет сел в Петербурге

Самолет, летевший из Турции в Москву, сел в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Туристов, летевших из Анкары в Москву, доставили в Петербург. Самолет должен был сесть в столице в 04:25, но в итоге приземлился в Пулково в 4:50. Рейс выполняла авиакомпания Turkish Airlines. Об этом свидетельствуют данные с онлайн-табло аэропортов Внуково и Пулково.

В онлайн-табло столичного аэропорта указано, что рейс TK 7698, который сел в Северной столице, должен доставить туристов в Москву в 11:40. Однако на сайте flightradar24.com информации об этом полете нет.

Предварительно, причиной посадки самолета в Петербурге стали кружащие над столицей беспилотники. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале, два БПЛА сбили ПВО.

- Около четырех часов утра, ПВО сбило два ударных БПЛА, летящих в сторону города. Один в Калужской области, другой в районе ЦКАД, - написал он.

Из-за сообщений о дронах самолеты временно перестал принимать не только аэропорт Внуково, но и Домодедово. По данным Росавицации, всего на запасные аэродромы на время ночного закрытия ушли десять самолетов.