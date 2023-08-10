Злая собака со спины напала на пятилетнюю девочку в Петербурге

Пострадавшую из-за собаки малышку отвезли в больницу.
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
В Петербурге пятилетняя девочка пострадала из-за нападения собаки. Она попала в детскую больницу №2 на Васильевском острове 8 августа. Вечером во время прогулки в Любашинском саду в Калининском районе на малышку напал пес. Об этом сообщает АН «Оперативное перекрытие».
- Собака даже через одежду смогла поцарапать ребенка, - рассказал источник.
Другая малышка такого же возраста попала в больницу с сотрясением мозга после отдыха в развлекательном центре на проспекте Космонавтов. Девочку толкнул другой ребенок. В состоянии средней степени тяжести ее отвезли в нейрохирургические отделение детской больницы №5.
Напомним, утром 10 августа в медучреждение на машине скорой помощи доставили 35-летнюю женщину с отравлением хлора. Петербурженка чистила сантехнику и вдохнула опасное вещество.