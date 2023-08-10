Угрожали и отбирали вещи: СК возбудил дело против хулиганов, избивавших детей на камеру

Против хулиганов возбудили уголовное дело. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Во Всеволожском районе Ленобласти возбудили уголовное дело после сообщений о подростках-хулиганах. Школьники пытались отобрать у сверстников личные вещи, избивали их, а происходящее снимали на телефон и выкладывали в социальные сети. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Ленобласти.

- Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве с применением предметов, используемых в качестве оружия, совершенное группой лиц, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Глава СК России Александр Бастрыкин запросил доклад о случившемся. В расследовании принимают участие и сотрудники полиции Ленобласти. Специалисты выясняют все обстоятельства случившегося, чтобы дать правовую оценку фактам.

Напомним, в Петербурге задержали 20-летнего парня, который с помощью трафаретов и краски оставлял на зданиях в разных районах города рекламу наркотиков. Возбуждено дело по статье о вандализме.