Сбежавшего после пожара в Сертолово страуса Степу вернули в театр зверей

Страуса Степу вернули в театр зверей в Ленобласти. Фото: «В гостях у Вилли»

Поиски страуса Степы, сбежавшего после ночного пожара в садоводстве «Ромашка» под Сертолово, завершились благополучно. Спустя несколько часов после побега грибники увидели птицу в лесу и сообщили об этом хозяйке-дрессировщице. Степу вернули в театр зверей. Сейчас он восстанавливается после пережитого стресса. Об этом рассказали в группе «В гостях у Вилли» в соцсети «ВКонтакте».

- Степа нашелся! Его привезли домой! Огромное спасибо всем, кто откликнулся, - пишут сотрудники театра зверей.

Напомним, что все случилось в ночь на 10 августа. Рядом с театром зверей произошел пожар в частном доме. Пламя охватило 70 квадратных метров. Страус Степа испугался бушующего неподалеку огня и сбежал с территории. Искали его всем поселком. К поискам даже подключались сотрудники МЧС.