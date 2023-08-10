«Автотор» планирует выпускать китайские автомобили на заводе Hyundai в Петербурге

Заводу в Петербурге могут найти новое применение. Фото: Олег ЗОЛОТО

Завод Hyundai в Петербурге возможно начнет развиваться в другом направлении. Накануне калининградский «Автотор» попросил разрешения выпускать там китайские автомобили. Речь идет о таких марках, как BAIC, Kaiyi и SWM. Об этом 9 августа сообщает «Интерфакс» со ссылкой на свои источники.

- Письмо с предложением рассмотреть возможность освоения «Автотором» производства на площадке мощностью более 200 тысяч автомобилей в год, руководство Калининградской области около месяца назад направило президенту Владимиру Путину, - пишет издание.

Глава страны передал этот вопрос Денису Мантурову, который возглавляет Минпромторг и является вице-премьером.

В письме также говорится, что за время после ухода их бывших партнеров Hyundai и BMW, завод Калининграда успел найти новых партнеров, начать выпуск 15 моделей и заняться созданием 12 новых заводов. Если «Автотор» получит разрешение, то ему потребуется 70 миллиардов инвестиций для петербургской площадки.