VK купил права на аренду «Дома Зингера» в Петербурге за 2,5 млрд рублей

Покупка аренды «Дома Зингера» обошлась VK в 2,5 млрд рублей. Фото: Олег ЗОЛОТО

Стало известно, сколько холдинг VK потратил на покупку 100% акций ЗАО «Зингер», который владеет долгосрочным правом аренды «Дома Зингера» на Невском проспекте в Петербурге. Компания сообщила о покупке еще в конце июня, но тогда сумму сделки раскрывать не стала. Сейчас же холдинг опубликовал отчет, в котором указано, что покупка права аренды обошлась в 2,5 млрд рублей.

- В мае 2023 года, компания приобрела контроль над ЗАО «Зингер» путем покупки 100% доли за денежное вознаграждение в размере 2,5 млрд рублей. Основная цель покупки заключалась в оптимизации структуры арендных платежей холдинга, а также в получении дополнительного дохода от сдачи помещений в субаренду, - говорится в отчете.

Отметим, что в штаб-квартира соцсети «ВКонтакте» располагается в «Доме Зингера» с 2010 года. А само здание признано памятником архитектуры федерального значения. Его площадь составляет порядка восьми тысяч квадратных метров.