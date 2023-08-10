Петербуржца приговорили к семи месяцам колонии за удар по машине коробкой

Петербуржца приговорили к семи месяцам колонии за удар по стеклу чужой машины деревянной коробкой. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Житель Петербурга решил выплеснуть эмоции на чужой машине. Он взял кусок деревянной коробки и ударил по боковому стеклу Subaru Forester, который был припаркован у дома 114к1 по Гражданскому проспекту. Из-за действий хулигана, владельцу пришлось менять стекло. На это он потратил более 14 тысяч рублей, что признали значительным ущербом. На мужчину завели уголовное дело. А суд приговорил его к семи месяцам в колонии-поселении. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

- Мужчина 5 апреля умышленно, грубо нарушая общественный порядок, выражая явное неуважение к обществу, демонстрируя особую дерзость и вседозволенность, куском деревянной коробки повредил боковое левое стекло передней двери автомобиля Subaru Forester, 2015 года выпуска, - говорится в материалах дела.

Петербуржец признал вину. Но так как он до суда содержался под стражей, наказание посчитали отбытым. Поэтому его после слушания отпустили.