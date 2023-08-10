Маршрут «Ласточки» из Петербурга в Хелюля продлили до Янисъярви

Маршрут ласточки продлили. Фото: Олег ЗОЛОТО

В пресс-службе РЖД сообщили о продлении маршрута «Ласточки», которая ездила от Петербурга в Хелюля. Поезд отправится до станции Янисъярви 19 августа. Решение о таком нововведении приняли из-за проведения семейного фестиваля в Карельском зоопарке.

- Поезд «Ласточка» сделает остановки на станциях Выборг, Каменногорск, Хийтола, Элисенваара, Яккима, Сортавала (вокзал), остановочный пункт Сортавала-Центр, остановочный пункт Черные Камни, - говорится в сообщении пресс-службы «РЖД».

Электричка отправляется из Петербурга в 6:15. В Янисъярви она приедет в 11:55. В обратном направлении поезд поедет в 17:15. В Северную столицу пассажиров привезут в 22:43. Стоимость проезда в «Ласточке» составит от 1288 рублей.

Билеты на поезд продают во всех кассах дальнего следования, а также на официальном сайте РЖД и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».