Житель Карелии отделался условным сроком за отправку интимных фото ребенку

Мужчина отделался условным сроком. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Карелии суд вынес приговор мужчине, который распространял порнографические материалы. Против 34-летнего жителя Сортавалы возбудили уголовное дело после того, как он в марте 2021 года отправлял фотографии с порнографией маленькой девочке в интернете. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Республике Карелия.

- Девочка заблокировала злоумышленника и рассказала о случившемся родителям, - рассказали в региональном ведомстве.

Преступление удалось раскрыть при взаимодействии с полицейскими Карелии. Мужчина полностью признал вину еще на стадии предварительного следствия. Суд вынес приговор преступнику и назначил ему 2,5 года условно. Испытательный срок составит 1,5 года.

Напомним, в Ленобласти 16-летняя девочка сообщила, что над ней надругался 26-летний знакомый. Он вывел ее из больницы на пустырь. Парня задержали, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.