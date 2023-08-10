Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество10 августа 2023 13:04

Цены на услуги такси резко выросли в Петербурге

В этом июне по сравнеию с прошлым летом цена увеличилась на 18,2%
Анастасия НУРАДИЛОВА
В Петербурге увеличились цены на такси.

В Петербурге увеличились цены на такси.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге значительно выросли цены на услуги такси. В июне стоимость составляла примерно 52,2 рубля за километр. Это на 18,2 процента больше, чем летом прошлого года. По мнению экспертов, цены могут увеличиться еще на 30 процентов после введения нового закона о такси 1 сентября. Об этом пишет РБК.

- По данным сервисов такси, главными факторами, влияющими на повышение цен, являются затраты на техническое обслуживание, топливо, автомобили и новые требования законодательства, - сообщает издание.

В сервисе «Яндекс Такси» считают, что на стоимости километра отразилось то, что некоторые автопроизводители ушли с рынка, это повлекло рост цен на автомобили и их обслуживание. На цене сказывается время, которое водитель проводит в дороге. То есть пробки тоже имеют важное значение.

При этом, по мнению некоторых сервисов такси, стоимость поездок увеличилась даже больше: не на 18 процентов, а на все 28.