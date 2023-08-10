Археологи откопали конюшню XIX века возле гостиницы «Охтинская» в Петербурге

Старинную конюшню нашли при раскопках у гостиницы «Охтинская» в Петербурге. Фото: КГИОП

Археологи продолжают слой за слоем снимать землю перед гостиницей «Охтинская» в Петербурге. Уже сняты техногенные слои, относящиеся ко второй половине прошлого столетия. Когда их снимали, нашли булыжную мостовою ориентировочно XIX века. Сейчас специалисты продолжают вести археологические раскопки на площади в четыре тысячи квадратных метров. Среди толщи земли археологи нашли каменный фундамент конюшни. И она тоже оказалась построена в XIX веке. А внутри руин оказались подковы, элементы конской упряжи и детали гужевого транспорта. Об этом сообщает Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

- Конюшня в руинированном виде прослеживается на плане 1932 года, - отметили специалисты.

Кроме того, археологи выявили и очистили две дороги, вымощенные булыжником. Одной из них стала улица Гурдина, которую, предположительно, положили в первой половине XIX века. Она вела к причалам, где разгружали торговые суда и баржи. А вторая - Георгиевская улица – была замощена в прошлом столетии. Примечательно, что эти улицы соединял проезд. Но он был выполнен не из булыжников, а засыпан щепой.