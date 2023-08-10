Мужчина устроил стрельбу из-за ссоры с соседкой по даче в Ленобласти

Полицейские задержали мужчину по делу о стрельбе около дачи. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полицейские в Ленобласти задержали 52-летнего мужчину, который устроил стрельбу из-за ссоры с соседкой по даче. Инцидент произошел утром 9 августа на территории садоводства «Надежда-Ватт». Женщина объяснила сотрудникам, что сосед приезжал к ее дому на машине «Фольксваген» и стрелял в воздух. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- Сотрудники полиции по горячим следам поймали подозреваемого. Выяснилось, что кроме стрельбы, он обещал соседке поджечь ее дом. А накануне два раза выстрелил в небо и уехал, - рассказали в ведомстве.

Мужчину осмотрели и нашли в его автомобиле охолощенный пистолет, который предназначен для стрельбы светошумовыми патронами. Его отобрали и направили на экспертизу. Теперь решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, в Ленобласти возбудили уголовное дело против подростков, которые угрожали сверстникам, избивали их и отбирали вещи.