Молодая жительница Ленобласти отправила по почте четыре килограмма наркотиков

Молодую девушку осудили в Ленобласти за пересылку четырех килограммов наркотиков по почте. Фото: Олег ЗОЛОТО

26-летняя жительница Ленобласти решила подзаработать. Поиск легких денег привел ее в незаконный бизнес. В июне 2022 года она нашла человека, который помог ей устроиться в интернет-магазин по продаже наркотиков. По указаниям куратора, девушка доставала из тайников запрещенные вещества и пересылала их другим наркоторговцам. Посылки она рассылала в Калининградскую, Сахалинскую и Амурские области, а также в Хабаровский край. Все почтой она отправила более четырех килограммов наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ленобласти.

- Кроме того, девушка купила и хранила поддельное водительское удостоверение, которое она в целях конспирации использовала для удостоверения своей личности при отправке почтовых отправлений с недозволенными вложениями, - уточнили в ведомстве.

Девушку поймали в августе 2022 года, когда она доставала очередную партию наркотиков из тайника. Против нее возбудили уголовное дело о незаконном сбыте и пересылке запрещенных веществ в особо крупном размере и незаконные покупку и использование водительского удостоверения. За это ее приговорили к девяти годам колонии общего режима.