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НовостиАвто10 августа 2023 15:34

Новая перехватывающая парковка появится у станции метро «Удельная» в Петербурге

Парковка займет площадь в девять тысяч квадратных метров
Ангелина ВАЙГЕЛЬ
Новая перехватывающая парковка появится в Приморском районе Петербурга.

Новая перехватывающая парковка появится в Приморском районе Петербурга.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Приморском районе Петербурга к весне 2024 года появится новая перехватывающая парковка. Ее разместят у станции метро «Удельная» на Фермском шоссе. Она займет девять тысяч квадратных метров. Автостоянка станет шестой по счету, проектированием которой занялись в первой половине 2023 года. Об этом сообщает комитет по транспорту.

Кроме того, специалисты сейчас разрабатывают проекты по созданию двух автостоянок на улице Коллонтай и на Загородном проспекте, а также одной перехватывающей парковки на улице Юннатов и еще двух на Цитадельской дороге. Все вместе они займут почти 29 тысяч квадратных метров. Проектировать их завершат к концу года.

- Также рассматривается возможность обустройства городской автостоянки в Красногвардейском районе на проспекте Энергетиков. Ее площадь составит свыше шести тысяч квадратных метров, - добавили в комитете.

Напомним, что в прошлом году перехватывающая парковка заработала у станции метро «Шушары». Она может вместить в себя 187 машин. Сейчас рядом с ней строят еще один «перехват» на 289 машиномест.