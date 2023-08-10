Новая перехватывающая парковка появится у станции метро «Удельная» в Петербурге

Новая перехватывающая парковка появится в Приморском районе Петербурга. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Приморском районе Петербурга к весне 2024 года появится новая перехватывающая парковка. Ее разместят у станции метро «Удельная» на Фермском шоссе. Она займет девять тысяч квадратных метров. Автостоянка станет шестой по счету, проектированием которой занялись в первой половине 2023 года. Об этом сообщает комитет по транспорту.

Кроме того, специалисты сейчас разрабатывают проекты по созданию двух автостоянок на улице Коллонтай и на Загородном проспекте, а также одной перехватывающей парковки на улице Юннатов и еще двух на Цитадельской дороге. Все вместе они займут почти 29 тысяч квадратных метров. Проектировать их завершат к концу года.

- Также рассматривается возможность обустройства городской автостоянки в Красногвардейском районе на проспекте Энергетиков. Ее площадь составит свыше шести тысяч квадратных метров, - добавили в комитете.

Напомним, что в прошлом году перехватывающая парковка заработала у станции метро «Шушары». Она может вместить в себя 187 машин. Сейчас рядом с ней строят еще один «перехват» на 289 машиномест.