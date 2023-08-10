Смертельное ДТП произошло на съезде с КАД в Петербурге

Смертельное ДТП произошло на съезде с КАД. Фото: Предоставлено КП-Петербург

Около съезда с КАД на Краснофлотское шоссе самосвал раздавил микроавтобус. В ДТП погибло два человека. Спровоцировавшего удар шофера госпитализировали в тяжелом состоянии в одну из больниц Северной столицы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

– Авария произошла около четырех часов дня, 10 августа. 22-летний водитель, находящийся за рулем фуры «Ивеко», съезжал с трассы и не справился с управлением, – уточнили в пресс-службе ведомства.

Из-за этого он на полном ходу столкнулся с силовым ограждением, после по касательной влетел в «Тойоту». Затем большегруз упал на микроавтобус «Фольксваген-Каравелла», за рулем которого была 38-летняя женщина. Автоледи и ее возрастная пассажирка по предварительным данным скончались. Их тела сейчас прижаты машиной. Повезло школьникам, путешествовавшим в «Фольксвагене»: они не пострадали. Полиция проводит проверку и устанавливает детали происшествия.