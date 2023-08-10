В Выборге прошел XXXI фестиваль российского кино. Фото: lenobl.ru/ru/dlya-smi/news/64179/

В Выборге прошел XXXI фестиваль российского кино. На событии представили 80 кинолент. К слову, в конкурсе поучаствовали 11 игровых, 15 неигровых и 20 анимационных фильмов. Призы из них получили только 15. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ленинградской области.

– В результате зрительского голосования первое место – приз имени Армена Медведева – заняла картина «Свет», которую срежиссировал Антон Коломеец, – уточнили в пресс-службе областной администрации.

Почетное серебро получила лента «Нина», постановщиком которой стала Оксана Бычкова. А последнее место на пьедестале получил режиссер Сергей Илютин с фильмом «Первое лето».

– К следующему фестивалю мы закончим реставрационные работы в Выборгском замке, и он предстанет во всей красе, — сказал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко на церемонии закрытия.

Он также предложил вернуться к историческому названию фестиваля «Окно в Европу».