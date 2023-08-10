Мужчина пострадал из-за пожара на бульваре Красных Зорь в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Во второй половине дня, 10 августа, в Невском районе запахло горелым. Мощные клубы дума растянулись по бульвару Красных Зорь. Как сообщили в пресс-службе МЧС, там загорелась трехкомнатная квартира. Проживающий в ней мужчина серьезно пострадал. Специалисты вызволили его из охваченного огнем жилья и вызвали карету скорой помощи. Фельдшеры и госпитализировали его в одно из медицинских учреждений Северной столицы.

– В 19:46 на пульт спасателей поступило сообщение, что в отдельном жилье вспыхнула обстановка помещения, – уточнили в пресс-службе городской организации.

Огонь занял площадь в 15 квадратных метров. Но уже через 40 минут разбушевавшуюся стихию удалось усмирить. Для этого потребовались усилия трех пожарных машин и 15 сотрудников МЧС. Но спокойствие и гармония все-таки вернулись в Невский район.