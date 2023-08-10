Без вести пропавшую 54-летнюю женщину ищут неделю в Петербурге. Фото: «ЛизаАлерт»

В Петербурге ищут без вести пропавшую 54-летнюю местную жительницу. Женщина ушла из дома 3 августа, но обратно не вернулась. Спустя неделю ее местоположение остается неизвестным. Об этом волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» из Северной столицы рассказали в своем сообществе ВКонтакте.

– Помогите найти человека! Может находиться в вашем районе, – обратились активисты к неравнодушным местным жителям.

Добровольцы опубликовали ориентировку, на которой указали рост около 155 сантиметров, плотное телосложение, карие глаза и темного цвета волосы. Во что была одета местная жительница в день исчезновения, ни близким, ни родственникам неизвестно. Тайной остается и то, взяла ли с собой что-то женщина из дома. Всю известную информацию можно сообщить напрямую инфоргу поиска Катерине по телефону 8 921 378 68 85.