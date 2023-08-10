Залитую машинным маслом эстакаду заметили жители Ленобласти. Фото: скриншот видео

Житель Ленинградской области, проезжая по трассе около деревни Кипень, увидел странную, иссиня-черную эстакаду для ремонта автомобилей. Чтобы рассмотреть получше и убедиться, что ему не почудилось, подошел к сооружению. И был шокирован: не только конструкция но и вся земля вокруг нее была залита и насквозь пропитана машинным маслом. Видео пораженный человеческой безответственностью ленинградец прислал в сообщество «ДТП и ЧП | Петербург».

– Как вообще так можно? Это же явно творение рук местных! Сами здесь гадите, а потом митингуете, что живется плохо, – возмущенно прокомментировал свои наблюдения автомобилист.

Кроме литров масла, мужчина заметил и многочисленные использованные упаковки из-под него, а также валяющиеся покрышки. Решить проблему в комментариях хотели кардинально: снести замусоренную эстакаду вместе с пластиком.