Дрозденко призвал не разжигать национальный конфликт из-за хулиганов в Янино. Фото: t.me/drozdenko_au_lo

Накануне по Сети прокатились новости о группе подростков-хулиганов, избивавших маленьких жителей Янино в Ленобласти. Спустя некоторое время на многочисленные указание национальности агрессоров обратил внимание губернатор региона. Александр Дрозденко призвал не усилять межнациональную напряженности среди местных жителей. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

– Главный принцип внутренней политики Ленинградской области: здесь живет больше сотни национальностей и народностей. Мы большая семья. И у нас могут быть и ссоры, и конфликты, – написал глава области.

Он добавил, что это не повод «делать хайп, а тем более разгонять националистические лозунги и призывы». Разобраться в произошедшей потасовке, где группа хулиганов угрожала детям пистолетом, предстоит правоохранителям. Естественно, без национального окраса.