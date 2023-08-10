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НовостиПроисшествия10 августа 2023 20:58

6-летняя девочка утонула в Гореловском озере в Петербурге

Шестилетняя петербурженка скончалась в больнице после купания в Гореловском озере
Элеонора КУРЮМОВА
6-летняя девочка утонула в Гореловском озере в Петербурге

6-летняя девочка утонула в Гореловском озере в Петербурге

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Водоемы по-прежнему остаются одной из самых опасных летних забав у жителей Петербурга. Так, во второй половине дня, 10 августа, на юге Петербурга утонула шестилетняя девочка. Об этом пишет АН «Оперативное прикрытие».

– Около пяти часов вечера очевидцы позвонили в полицию Красносельского района. Они рассказали, что в Гореловском озере утонула девочка дошкольного возраста, – рассказали в агентстве.

Как выяснилось, ребенок на водоем отправился не один. Вместе с погибшей малышкой была ее мама и друг семьи. Несмотря на присутствие сразу двух взрослых, спасти его не удалось. Из воды барахтающуюся и порядочно нахлебавшуюся воды дошкольницу вытащили прохожие, а друг ее родительницы довез малышку до ближайшего медучреждение. Но медики оказались бессильны. Правоохранители из-за случившегося проводят проверку.