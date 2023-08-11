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НовостиОбщество10 августа 2023 21:55

Без вести пропавшую 88-летнюю пенсионерку ищут волонтеры в Ленобласти

Женщина ушла из дома 10 августа
Элеонора КУРЮМОВА
Без вести пропавшую 88-летнюю пенсионерку ищут волонтеры в Ленобласти. Фото: «ЛизаАлерт»

Без вести пропавшую 88-летнюю пенсионерку ищут волонтеры в Ленобласти. Фото: «ЛизаАлерт»

88-летняя пенсионерка пропала в деревне Юкки Всеволожского района Ленобласти. Пожилая женщина ушла из дома 10 августа в неизвестном направлении. Как сообщили родственники исчезнувшей, разыскиваемая страдает провалами в памяти и дезориентацией в пространстве. Волонтеры добровольческого отряда «ЛизаАлерт» уже отправились на ее поиски.

– Помогите найти человека! Может находиться в вашем районе, – обратились активисты к неравнодушным местным жителям в публикации в своем официальном сообществе ВКонтакте.

В Сети уже разлетелись ориентировки на пенсионерку, а на местности бумажные аналоги начали расклеивать сами спасатели. На них указан рост около 160 сантиметров, худощавое телосложение и седые волосы, В день исчезновения на пожилой женщине была черно-фиолетовая кофта, серые штаны и такого же цвета тапки. Всю известную информацию можно передать напрямую инфоргам поиска Евгение и Анне по телефонам 8 911 778 71 38 и 8 999 452 24 87 соответственно.