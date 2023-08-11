Спрос на кадры в промышленности Северо-Запада вырос на 12% с начала 2023 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

С января по июнь 2023 года в Северо-Западном регионе работодатели опубликовали около 75 тысяч вакансий о работе в промышленной сфере. Этот показатель по сравнению с аналогичным периодом прошлого, 2022 года вырос на 12 процентов. Об этом рассказали аналитики сервиса по поиску работу HeadHunter.

– Чаще всего работодатели ищут слесарей, машинистов, сварщиков, фрезеровщиков или операторов производственных линий, – говорят эксперты рекрутинговой платформы.

Не снижается спрос на работников металлургических компаний. На них приходиться около восьми процентов рабочих мест по отрасли. Кроме того, актуальными на рынке остаются специальности, связанные с производством промышленного оборудования, станков и комплектующих.

Кстати, серьезный дефицит сотрудников ощущается в транспортно-логистической сфере и сфере рабочего персонала.