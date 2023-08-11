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НовостиПолитика10 августа 2023 23:05

В Ленобласти хотят сделать раздел на Госуслугах для участников спецоперации

Депутат из Ленобласти Ольга Занко предложила создать спецраздел для участников операции на Украине
Элеонора КУРЮМОВА
В Ленобласти хотят сделать раздел на Госуслугах для участников спецоперации.

В Ленобласти хотят сделать раздел на Госуслугах для участников спецоперации.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Депутат Ольга Занко предложила создать спецраздел на Госуслугах для помощи участникам боевых действий на Украине. Соответствующий запрос рассмотрит министр цифрового развития Максута Шадаева. Об этом пишет «Online47».

– Этот раздел поможет объединить в одном месте информацию о федеральных и региональных мерах поддержки, – цитирует издание зампреда комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольгу Занко.

Централизованная система позволит сэкономить время и упростить процедуру получения льгот военнослужащими. В представлении депутата, функционал раздела в личном кабинете будет включать уведомления о новых федеральных или региональных мерах поддержки, а также порядок получения льгот, необходимых документах, возможность подать заявку в электронном формате. Кроме того, появятся в нем и консультации с властями. Чиновник добавила, что готова помочь в реализации этой инициативы.