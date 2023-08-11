Лаборатория загорелась на Ленинградской улице в Петербурге

В происшествии никто не пострадал. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Курортном районе Петербурга загорелось здание лаборатории. Сообщение о пожаре на улице Ленинградской поступило около пяти утра 11 августа. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу.

- Рано утром пожарные отправились по адресу. Площадь пожара в лаборатории составила два квадратных метра, - рассказали в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

Специалисты всего за несколько минут потушили огонь. Уже в 05:42 пламени уже не было. По предварительной информации, в пожаре никто не пострадал.

На место происшествия в Северной столице выезжали три пожарные машины и 15 спасателей. Специалистам предстоит выяснить причины и обстоятельства случившегося.

Напомним, накануне мужчина пострадал в квартирном пожаре на бульваре Красных Зорь. Его госпитализировали в больницу. Он находился в трехкомнатной квартире в момент возгорания. Площадь пламени составила 15 "квадратов".