Теплый летний день без дождя прогнозируют в Петербурге 11 августа

В Петербурге 11 августа будет тепло. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Петербурге в пятницу, 11 августа, ожидается теплый летний день. На погоду будет влиять циклон, приближающийся с юга. Прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Скорее всего, в Северной столице осадков не будет. А вот в Ленобласти пройдут кратковременные дожди с грозой. Об этом сообщает главный специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

- Температура воздуха составит от 25 до 27 градусов. В области будет – от 22 до 27 градусов. Юго-восточный ветер подует со скоростью от трех до восьми метров в секунду. Атмосферное давление поменяется и поднимется выше нормы.

В субботу ночью и в первой половине дня ожидаются кратковременные дожди. Температура воздуха составит от 23 до 25 градусов.

Напомним, накануне в Петербурге произошло жуткое ДТП. Самосвал перевернулся на КАД и раздавил микроавтобус, в котором находилась целая семья.