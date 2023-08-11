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НовостиПроисшествия11 августа 2023 5:22

Подросток в Петербурге сорвал с плеча 84-летней женщины сумку и сбежал

Полицейские в Петербурге задержали 16-летнего парня, который со всей силы сорвал сумку с плеча 84-летней женщины и скрылся
Анастасия НУРАДИЛОВА
Подозреваемым оказался 16-летний подросток. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Подозреваемым оказался 16-летний подросток. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Полицейские во Фрунзенском районе задержали подростка по делу о нападении на 84-летнюю пенсионерку. 8 августа парень сорвал с ее плеча сумку и сбежал. Пожилая женщина из-за этого упала на землю. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- Женщина сообщила, что стала жертвой ограбления. Вечером она возвращалась из магазина домой и уже открыла дверь в свой подъезд, когда сзади на нее напал неизвестный и сорвал с плеча сумочку, в которой лежал паспорт, старенький мобильный телефон и пустой кошелек, - рассказали в ведомстве.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статье о грабеже. Предполагаемого преступника поймали через два дня. Им оказался 16-летний парень. Во время допроса выяснилось, что подросток был там не один, а с приятелем. Друга опросили как свидетеля. А подозреваемого задержали.