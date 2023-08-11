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НовостиЗдоровье11 августа 2023 5:42

За неделю в больницы обратились 863 петербуржца, пострадавшие от укуса клеща

Более 850 человек обратились в больницы Петербурга из-за укусов клещей за неделю
Анастасия НУРАДИЛОВА
Более 850 человек пострадали из-за клещей за неделю.

Более 850 человек пострадали из-за клещей за неделю.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Роспотребнадзор сообщил статистику о клещах в регионе за неделю. С 4 по 10 августа в больницы Петербурга обратились 863 человека, которые рассказали о присасывании клеща. Среди пострадавших – 124 ребенка до 17 лет.

- В черте города зафиксировано 119 случаев присасывания клещей за этот период, - конкретизировали в пресс-службе регионального ведомства.

Кроме этого, за неделю специалисты зарегистрировали два случая заболевания клещевым энцефалитом и 20 случаев заболевания клещевым боррелиозом.

Сотрудник Роспотребнадзора напомнили, что в случае присасывания клеща нужно срочно обратиться в ближайший травмпункт, чтобы там сняли насекомое и осмотрели место укуса.

Если же человек решает снять клеща самостоятельно, то делать это нужно осторожно, чтобы не оборвать хоботок. После этого снятого клеща обязательно необходимо доставить в лабораторию, чтобы специалисты проверили, является ли он переносчиком болезни.