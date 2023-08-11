Пес-алабай разодрал двухлетнюю девочку во время прогулки в Ленобласти

Девочку госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Петербурге огромный пес породы алабай напал на двухлетнюю девочку. Происшествие случилось в поселке Ленинское 11 августа. Ребенка доставили в больницу Сестрорецка около двух часов ночи. Малышку направили в реанимацию в тяжелом состоянии. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- Девочка попала в больницу с рваными укушенными ранами живота и правой ягодицы, - рассказал источник.

Сообщается, что собака напала на малышку около десяти часов вечера на Лесной улице. Мама ребенка вместе с ней находится в медучреждении. Сотрудникам правоохранительных органов дверь в квартиру никто не открыл. Женщина не отвечает на телефонные звонки. Сообщений на службу 112 не поступало.

Напомним, ранее сообщалось, что шестилетняя девочка утонула в Гореловском озере. Ее привезли в больницу, где в итоге малышка умерла.