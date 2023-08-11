Пятилетний мальчик выколол себе глаз шилом в Кудрово

Мальчика экстренно отвезли в больницу. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Кудрово пятилетний ребенок случайно выколол себе глаз, когда шилом открывал коробку. Мальчика срочно привезли в Детскую больницу №19 имени Раухфуса из квартиры на Центральной улице. Все произошло около десяти часов вечера 10 августа. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- Малыш госпитализирован в тяжелом состоянии с открытой раной, проникающим ранением роговицы, - рассказал источник.

По предварительной информации, все произошло случайно. Вероятно, родители ребенка отвлеклись, когда он взял в руки опасный предмет. О семье мальчика известно, что она полная. Малыш живет с мамой, папой и двухлетней сестрой. Семья благополучная, на учете не состоит.

Напомним, вечером 10 августа злая собака породы алабай напала на двухлетнюю девочку. Ребенок в тяжелом состоянии попал в реанимацию. Все произошло в поселке Ленобласти.