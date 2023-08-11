Мигрант упал с третьего этажа на стройке на Синопской набережной

СК возбудил дело после падения мигранта со здания на стройке. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге мигрант в крайне тяжелом состоянии попал в больницу после того, как рухнул с высоты на стройке на Синопской набережной. Инцидент произошел около пяти часов вечера 10 августа. 22-летний парень из Узбекистана получил серьезные травмы. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- Мигранта госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом мозга тяжелой степени, переломом основания и свода черепа, вывихом головки нижней челюсти, в крайне тяжелом состоянии, - рассказал источник.

Известно, что мужчина работал плотником в строящемся четырехэтажном здании. Он шпаклевал стены и не заметил отсутствие настила в помещении вентиляции. Мигрант упал с третьего на второй этаж. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности. Расследование в Северной столице продолжается.