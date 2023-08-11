Мигранта с бутылкой бензина задержали у военкомата в Петербурге

Молодого мигранта задержали с бутылкой бензина у военкомата в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

24-летний парень пришел поздним вечером 10 августа к военкомату Петроградского района Петербурга на Большой Монетной улице. Он выглядел подозрительно, поэтому привлек внимание вневедомственной охраны. Его досмотрели и оказалось, что в рюкзаке молодого человека лежала пластиковая бутылка, внутри которой находилась жидкость желтого цвета с запахом бензина. Парня задержали. Об этом spb.kp.ru рассказал источник.

Молодой человек является гражданином Узбекистана. В Петербург он въехал 31 марта, но регистрация у него была только до 28 июня. Поэтому в отношении него составили административный протокол о нарушении режима пребывания в России.

- Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - добавил источник.

Напомним, что недавно в Петербурге было целых три попытки поджечь военкоматы. Так, 31 июля мужчина поджег двери военного комиссариата на улице Чайковского. А 1 августа женщину с двумя «коктейлями Молотова» поймали у военкомата Кронштадтского и Курортного районов. В тот же день подожгли дверь военкомата на Английской набережной в Адмиралтейском районе.