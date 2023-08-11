Вылет самолета из Петербурга в Москву задержали на час

Вылет двух самолетов из Петербурга в Москву задержали. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Пассажиры рейса FV 6019, который должен был вылететь в 10:00 из Петербурга в Москву, смогли улететь из Пулково только в 11:00. Отправку рейса задержали ровно на час. Самолет должен был сесть в 11:35, однако из-за задержки он приземлится только 12:44. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропортов Пулково и Внуково.

Кроме того, задержали и еще один рейс из Петербурга в Москву. Правда, всего на 15 минут. Но на этом неприятности для пассажиров не закончились. Самолет должен был сесть в аэропорту Внуково в 10:35, но приземлится в аэропорту Шереметьево в 11:20.

Отметим, что во Внуково в целом наблюдаются задержки по вылету и прилету на многих рейсах, как международных, так и по России. Некоторые самолеты отправляют в другие аэропорты. Оказалось, что с 9:40 во Внуково ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщают «РИА Новости».

- Временно закрыт аэропорт Внуково, предварительная причина - из-за беспилотников, - рассказали в экстренных службах.