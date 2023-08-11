В Петербурге не планируют вводить скидки на оплату штрафов за парковку

Скидки на оплату штрафов за платную парковку не будут вводить в Петербурге. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Некоторые штрафы за нарушение ПДД можно оплатить со скидкой в 50%. Правда, она предоставляется при оплате в первые две недели. Многие бы хотели, чтобы такая льгота появилась и при штрафе за нарушение оплаты платной парковки. Однако такие скидки в Петербурге не предусмотрены, и вводить их не собираются. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда в Петербурге» 92.0 FM рассказал зампред Комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков.

- Нельзя оплатить со скидкой такой штраф, потому что эта льгота не предусмотрена. Пока этот вопрос даже не обсуждается, - сказал Ваньчков.

Запред комтранса подчеркнул, что оплата парковки составляет всего 100 рублей в час, а нарушение правил грозит штрафом в три тысячи рублей. Власти не заинтересованы в выписывании штрафов. Поэтому он призвал всех петербуржцев не нарушать правила и оплачивать парковку вовремя.