Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия11 августа 2023 8:54

Покусавший двухлетнюю девочку алабай выбежал к даче из леса в Ленобласти

СК и прокуратура проводят проверку после нападения собаки на двухлетнюю девочку в Ленобласти
Анастасия НУРАДИЛОВА
СК проводит проверку.

СК проводит проверку.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

СК в Ленобласти проводит проверку после того, как пес-алабай набросился на двухлетнюю девочку. Малышка с травмами в тяжелом состоянии попала в реанимацию. Все произошло 11 августа. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Ленобласти.

- По предварительным данным установлено, что неизвестная собака без ошейника зашла со стороны леса на дачный участок в поселке Ленинское и напала на ребенка. После чего малолетняя была доставлена в больницу, где ей оказана медицинская помощь. Ребенка прооперировали. Угрозы жизни нет, - рассказали в ведомстве.

Есть ли у собаки хозяин – пока не известно. Специалисты выясняют все подробности. Уголовное дело пока не возбудили. Девочка находится в медучреждении Сестрорецка. У нее диагностировали укушенные раны живота и ягодицы.

- Ход и результаты процессуальной проверки по данному факту поставлены на контроль городской прокуратуры, - добавили в пресс-службе прокуратуры Ленобласти.