Покусавший двухлетнюю девочку алабай выбежал к даче из леса в Ленобласти

СК проводит проверку. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

СК в Ленобласти проводит проверку после того, как пес-алабай набросился на двухлетнюю девочку. Малышка с травмами в тяжелом состоянии попала в реанимацию. Все произошло 11 августа. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Ленобласти.

- По предварительным данным установлено, что неизвестная собака без ошейника зашла со стороны леса на дачный участок в поселке Ленинское и напала на ребенка. После чего малолетняя была доставлена в больницу, где ей оказана медицинская помощь. Ребенка прооперировали. Угрозы жизни нет, - рассказали в ведомстве.

Есть ли у собаки хозяин – пока не известно. Специалисты выясняют все подробности. Уголовное дело пока не возбудили. Девочка находится в медучреждении Сестрорецка. У нее диагностировали укушенные раны живота и ягодицы.

- Ход и результаты процессуальной проверки по данному факту поставлены на контроль городской прокуратуры, - добавили в пресс-службе прокуратуры Ленобласти.