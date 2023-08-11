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НовостиПроисшествия11 августа 2023 9:04

Петербуржец набрал кредитов с краденного телефона и попал под суд

Петербуржец украл у соседа телефон и набрал с него кредитов на 130 тысяч рублей
Ангелина ВАЙГЕЛЬ
Петербуржец украл в коммуналке телефон, набрал с него кредитов и попал под суд.

Петербуржец украл в коммуналке телефон, набрал с него кредитов и попал под суд.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербуржец решил улучшить свое материальное положение за счет соседа по коммунальной квартире. Последний оставил свой телефон без присмотра, а мужчина решил его украсть. Но сделал он это не для того, чтобы сдать технику в ломбард, а чтобы взять кредиты. Но деньги еще нужно было снять со счетов, поэтому воришка прихватил с собой и банковские карты соседа. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.

- Мужчина, находясь в коммунальной квартире, расположенной в доме 49 по улице Комсомола, похитил телефон потерпевшего и, воспользовавшись его персональными данными, оформил от его имени через приложение банка три микрозайма. Кроме того, он прихватил с собой две банковские карты владельца телефона, с которых снял около 130 тысяч рублей в банкоматах, - уточнили в ведомстве.

Петербуржца обвинили в краже со значительным ущербом. Материалы дела направили на рассмотрение в суд.