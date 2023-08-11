Строители из Петербурга поучаствовали в совещании с президентом Владимиром Путиным

Владимир Путин провел совещание со строителями. Фото: Пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин провел совещание по вопросам развития строительной отрасли. В нем приняли участие специалисты из Петербурга, в том числе руководитель группы компаний «Страна Девелопмент» Александр Гайдуков. В ходе беседы обсудили вопросы о перспективах развития и новые проекты.

- Таких объемов в стране не было со времен Советского Союза. Стройка дает 5% ВВП страны. В прошлом году – почти 103 миллиона квадратных метров. В этом - обещают новые рекорды. С помощью льготных ипотечных кредитов за семь месяцев текущего года примерно 400 тысяч семей улучшили свои жилищные условия, - отметил Путин.

Глава страны заявил, что строительная отрасль играет важную роль в экономике государства. Он отметил, что задача семьи – это обеспечение жилищных условий для себя. А страна сделает все, чтобы эта цель была достигнута.

Руководитель группы компаний «Страна Девелопмент» Александр Гайдуков на совещании рассказал о новых проектах в Петербурге и других городах России, а также доложил о текущем состоянии отрасли.

Участниками встречи стали заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин, помощник Президента РФ Максим Орешкин.