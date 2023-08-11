СК проводит проверку после гибели 6-летней девочки на озере в Петербурге

Следователи организовали проверку из-за смерти 6-летней девочки на Гореловском озере в Петербурге. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Шестилетняя девочка днем 10 августа вместе с мамой и другом семьи отдыхала на Гореловском озере в Петербурге. В какой-то момент малышка осталась без присмотра взрослых и ушла под воду. Мать кинулась спасть дочку, но к этому времени она уже успела наглотаться воды. Женщина не стала вызывать скорую помощь и сама увезла малышку в ближайшую больницу. Однако врачи оказались бессильны и могли лишь констатировать смерть. По данному факту следователи организовали проверку. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Петербургу.

- Проводится доследственная проверка, выполняются мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - говорится в сообщении ведомства.

Ход и результаты доследственной проверки взяла на контроль прокуратура Красносельского района Петербурга.